Okulda zehirlenen 6 öğrenci hastanelik oldu
20.11.2025 16:10
AA
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
