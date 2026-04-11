Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 100 kişiye gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takip yapıldı.

5 gün önce gerçekleştirilen Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan 100 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 76'sı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 18'i adli kontrol, 6'sı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği; helikopter, 4 dron ile 9 narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 5 gün önce 91 şüpheli, ardından da 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.