Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı (Trabzon Haberleri)

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Trabzon Haberleri 26.07.2021 - 19:53

Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı

Trabzon Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız" duyurusunda bulundu.

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