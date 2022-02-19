Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 14:52
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.
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