Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.



Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.



Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.

