Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı (Trabzon Haberleri)

Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 14:52

Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.

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