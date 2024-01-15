Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı (Trabzon Haberleri)

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Akçaabat ilçesi sahil yolunda durdurulan araçta, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere aracılık eden sürücü V.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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