17.11.2025 15:04

Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

 

Çalışma kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

 

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

