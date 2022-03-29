Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,

Pelitli ve Yalıncak mahallelerinde geçen yıl farklı zamanlarda 6 evden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zanlıları tespit etti.



Farklı illerdeki hırsızlık olaylarında da benzerlik olduğunu fark eden ekipler, şüphelilerin başka illerden kente aile şeklinde gelerek seyyar satıcılık yaptıklarını belirledi.



Hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, S.K. (28), E.U. (22), S.Ç. (54), K.Ç. (41), P.Ç. (34), Y.U. (24), M.A. (26) ile G.M. (24) gözaltına alındı. 5'i kadın 8 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

