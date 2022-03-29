    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı (Trabzon Haberleri)

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde farklı zamanlarda 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 10:39

Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Pelitli ve Yalıncak mahallelerinde geçen yıl farklı zamanlarda 6 evden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zanlıları tespit etti.

Farklı illerdeki hırsızlık olaylarında da benzerlik olduğunu fark eden ekipler, şüphelilerin başka illerden kente aile şeklinde gelerek seyyar satıcılık yaptıklarını belirledi.

Hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, S.K. (28), E.U. (22), S.Ç. (54), K.Ç. (41), P.Ç. (34), Y.U. (24), M.A. (26) ile G.M. (24) gözaltına alındı. 5'i kadın 8 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yasal Bilgilendirme

Trabzon Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Trabzon Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

TRABZON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...