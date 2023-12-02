Trabzon'da alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın

Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde ek bina çalışmalarının da devam ettiği alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alışveriş merkezinin giriş kapısının dış cephesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Öte yandan olayın gerçekleştiği saatte alışveriş merkezinin kapalı olduğu öğrenildi.



