Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 250 gram eroin bulundu (Trabzon Haberleri)

Trabzon'da yabancı uyruklu 2 zanlının üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 10:59

Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 250 gram eroin bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, batı illerinden Trabzon'a otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine yabancı uyruklu E.G. ve P.H. takibe alındı.

Otobüsten inen şüphelilerin üst aramasında, ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


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