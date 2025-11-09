Trabzon'da bahar havası: Parklara akın ettiler
09.11.2025 10:16
Son Güncelleme: 09.11.2025 10:17
DHA
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler yayla ve parklara akın etti.
Hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olarak ölçüldüğü Trabzon'da vatandaşlar, yaylalara, yeşil alanlara ve deniz kenarlarına akın ederek piknik yaptı.
Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da denizi izledi, sonbahar manzarasının keyfini çıkardı.
Bazı kişiler ise park ve bahçelerde zaman geçirip müzik eşliğinde eğlendi.
"GÜZEL HAVAYI KAÇIRMAYALIM DEDİK"
Güneşli havayı deniz kenarında değerlendiren Vildan Denizer, "Kış başlangıcında güzel havaların son demlerini yaşıyoruz. Hava birkaç gün daha böyle güzel devam edecek. Bu sıcak havaları sahil kenarları, yeşillik alanlarda ve köylerde değerlendiriyoruz. Ben de deniz kenarında değerlendirenlerdenim. Huzur veriyor. Güneşli hava insana güzel bir enerji veriyor." dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Abdullah Doğan ise "Ben Adanalıyım. Trabzon’da Adana havası bulmuşken değerlendirelim dedik. Trabzon'da hava neredeyse her gün kapalı. İnsanın ağlayası geliyor. Güzel havayı bulunca kaçırmayalım dedik." diye konuştu.
