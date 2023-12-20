Trabzon'da başkaları adına açılmış 479 telefon hattı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına açılmış telefon hatları bulunduğu ihbarı üzerine S.K'ye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada, farklı kişiler adına açılmış satışa hazır 479 açık hat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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