Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi (Trabzon Haberleri)
Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesinin Trabzon-Of seferini yapan halk otobüsüne dün sabah saatlerinde binen Mehmet Keleş, bir süre sonra rahatsızlandı.
Yolcuların durumu fark ederek bilgi verdiği otobüs şoförü Orhan Sağlam, güzergah dışına çıkarak Sürmene Devlet Hastanesine hareket etti.
Hastane personelince otobüsten alınarak sedyeye yatırılan Keleş, ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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