Trabzon'da bıçaklı kavga sonucunda 7 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışma inşaatlarda çalışan ve kendi aralarında alacak verecek meselesinden dolayı çıktı. Kavgada 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralılardan durumu ağır olan H.Ç. (18) isimli genç ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.