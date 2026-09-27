Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
27.09.2026 11:30
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Ak (49), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14'üncü kilometresi Kıratlı mevkisinde meydana geldi. Virajı alamayan Mehmet Ali Ak idaresindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, Yomra Deresi'ne yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, derede ters dönen otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ali Ak'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.