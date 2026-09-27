Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YASAL UYARI

TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.