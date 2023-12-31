Trabzon'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı (Trabzon Haberleri)

Trabzon'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Trabzon'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yeri tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonda M.K, saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.

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