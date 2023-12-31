Trabzon'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yeri tespit edildi.
Ekiplerin yürüttüğü operasyonda M.K, saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.
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