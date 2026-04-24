Trabzon'da heyelan: Mahalle yolu ulaşıma kapandı
24.04.2026 15:18
Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düştüğü mahalle yolu, ulaşıma kapandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yolda temizlik ve güvenlik çalışması başlattı.
Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı bölgede Ortahisar belediye ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
