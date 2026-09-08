Trabzon'da heyelanda 3 katlı ev hasar aldı

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağışından ardından Erdoğan Düdük’e ait 3 katlı evin arka kısmındaki arazide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları, yağmur suyu ile evin 3’üncü katına aktı.

Ev sahiplerinin yevmiye karşılığı fındık toplamaya gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi. Evde bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.