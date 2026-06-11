Trabzon'da ilk kez görüldü. Çengel boynuzlu yavru karayoluna indi

Trabzon'da çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu ilk kez bir karayolunda görüntülendi.

Genellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalıklarda yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yerleşim yerlerine kadar inmesi dikkat çekti. Tür, Türkiye'de koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi yerleşim alanına kadar indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dağ keçisi yavrusu, bir süre karayolunda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Türkiye 'de koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçisine Trabzon 'da rastlandı.

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