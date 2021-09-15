Trabzon'da kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:04
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi'nde 3,5 yaşındaki Gamze O, oyun oynarken park halindeki kamyonetin altına girdi.
Sürücünün çocuğu fark etmeyerek kamyoneti hareket ettirmesi sonucu Gamze O, aracın altında kaldı.
Küçük kızın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Gamze O, kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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