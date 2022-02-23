Trabzon'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonda M.K. ve E.Y'nin ikametinde arama yapıldı.



Aramada 33 litre sahte alkollü içki, 6 litre içki imalatında kullanılan etil alkol, içki imalatında kullanılan 315 şişe kapağı, 150 boş cam şişe, 504 sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü, anason aroması, votka aroması ile çeşitli araçlar ele geçirildi.



Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







