Trabzon'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü (Trabzon Haberleri)

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, hareketsiz halde buldukları Terzi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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