Trabzon'da TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.



Yaralılardan 3'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, 2'si ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada, kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

