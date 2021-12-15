Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 17:00
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri'nce Ortahisar ilçesinde yürütülen çalışmalarda Y.Ç. ve S.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 31,80 gram skunk esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
S.S'nin üst aramasında ise 155,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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