Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri'nce Ortahisar ilçesinde yürütülen çalışmalarda Y.Ç. ve S.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 31,80 gram skunk esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.



S.S'nin üst aramasında ise 155,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

