Trabzon'daki gençten 10 gündür haber alınamıyor

Araklı ilçesinde yaşayan Oral Şengün, 13 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Bir gıda pazarlama şirketinde çalışan ve bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Şengün'ün ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunurken, ekipler tarafından da arama çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, Oral Şengün’ü gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini isterken, ailesinin meraklı bekleyişi sürüyor.