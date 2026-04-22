Trabzon'daki gençten 10 gündür haber alınamıyor
22.04.2026 10:28
Oral Şengün'den günlerdir haber alınamıyor.
Trabzon'da kayıp ihbarıyla aranan Oral Şengün'den günlerdir haber alınamıyor. Ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.
Araklı ilçesinde yaşayan Oral Şengün, 13 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi.
Bir gıda pazarlama şirketinde çalışan ve bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Şengün'ün ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunurken, ekipler tarafından da arama çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, Oral Şengün’ü gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini isterken, ailesinin meraklı bekleyişi sürüyor.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.