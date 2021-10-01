Trabzonspor, yarın Kayserispor'a konuk olacak

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.



En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.



Trabzonspor, kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.



