"Vur İHA Vur SİHA" şarkısı sosyal medyanın gündeminde

Sürmene İlçesi'nde müzik öğretmenliği yapan Zafer Demir, Selçuk Bayraktar için bestelediği şarkıyla Bayraktar'a ülkesi için yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Demir'in İHA-SİHA sistemlerinin mimarlarından Selçuk Bayraktar için bestelediği "Vur İHA Vur SİHA" adlı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Demir'in kendi kaleminden çıkan şarkı sözleri, bir yıldır kendisinin üzerine çalıştığı yapay zeka tabanlı seslendirme programı ile dijital ortamda seslendirildi. Şarkıda Bayraktar'ın Türk savunma sanayisine katkıları vurgulanırken, ""Bir çağın kapısı gökte açıldı, düşmanın üstüne ateş saçıldı. Selçuk Bayraktar'dır bu işin başı, eğilmez Türklerin çatılan kaşı" dizeleri dikkat çekti. Dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gören eser, özellikle savunma teknolojilerine ilgi duyan kitleler arasında hızlı bir şekilde yayıldı.