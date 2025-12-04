"Vur İHA Vur SİHA" şarkısı sosyal medyanın gündeminde
04.12.2025 09:53
İHA
İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın, jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçmesi, Trabzonluları sevindirdi. Hemşerilerin bestelediği "Vur İHA Vur SİHA" şarkısı da büyük ilgi gördü.
Sürmene İlçesi'nde müzik öğretmenliği yapan Zafer Demir, Selçuk Bayraktar için bestelediği şarkıyla Bayraktar'a ülkesi için yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Demir'in İHA-SİHA sistemlerinin mimarlarından Selçuk Bayraktar için bestelediği "Vur İHA Vur SİHA" adlı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Demir'in kendi kaleminden çıkan şarkı sözleri, bir yıldır kendisinin üzerine çalıştığı yapay zeka tabanlı seslendirme programı ile dijital ortamda seslendirildi. Şarkıda Bayraktar'ın Türk savunma sanayisine katkıları vurgulanırken, ""Bir çağın kapısı gökte açıldı, düşmanın üstüne ateş saçıldı. Selçuk Bayraktar'dır bu işin başı, eğilmez Türklerin çatılan kaşı" dizeleri dikkat çekti. Dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gören eser, özellikle savunma teknolojilerine ilgi duyan kitleler arasında hızlı bir şekilde yayıldı.
“BİZİM İÇİN GÜZEL İŞLER YAPTI, BİZ DE TEŞEKKÜR ETTİK”
Eserin gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini belirten Zafer Demir, müziğin yıllardır hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, hemşehrisi Selçuk Bayraktar'a duyduğu saygı ve gururun bu şarkıyı yazmasında etkili olduğunu söyledi. Sanatçı bir kimliğinin olmadığını, milli ve manevi duyguları yüksek olan birisi olduğunu belirten Demir, "Selçuk Bey bizim için güzel işler yaptı. Biz de bu şekilde ona teşekkür ettik, bu şarkıyı ona armağan ettik. Selçuk Bayraktar'ın bütün videolarını izledim. Bütün imkansızlıklara rağmen önlerine engel çıkmış olmasını hep düşünüyordum. Babası Özdemir Bayraktar'ın temelini attığı güzel bir çalışmanın meyvesini alıyoruz. Uzun süreçli bir çalışma oldu ama çok güzel oldu, milletimiz gururlandı. Bir Türk insanı olarak manevi ve milli duygularımı çok kabarttı" dedi.
SELÇUK BAYRAKTAR İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Selçuk Bayraktar ile görüşmek istediğini kaydeden Demir, "Aynı zamanda hemşehriyiz. İnşallah görüşme imkanımız olur. Buradaki amacım benim gibi düşünen, milli duyguları olan, duyunca göğsü kabaran insanlara bir şeyler dinletebilmekti. Üniversite yıllarımdan gelen müzik hayranlığım bağlama ile başladı. Bunu hobi için yapıyorum, ticari bir beklentim yok." ifadelerini kullandı.
