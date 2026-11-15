Trafik denetimi sırasında motosikletin çarptığı polis yaralandı
15.11.2026 13:41
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde trafik denetimi esnasında motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı.
Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mersin istikametinde ilerleyen A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında trafik denetiminde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru başından yaralandı.
Ekip arkadaşlarının ihbarıya kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Bilinci açık olan M.Y., Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.