Trafikte ayağa kalktı, 46 bin TL ceza yedi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti ile Hasan Özüberk Caddesi'nde seyreden sürücünün ayağa kalkarak akrobatik hareketler yaptığı görüntüler sonrası harekete geçti.

Sürücünün M.Ç.K. olduğu tespit edildi. Sürücüye 46 bin TL para cezası kesildi ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Motosiklet de 60 gün trafikten menedildi.