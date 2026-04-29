Trafikte canını hiçe saydı, 200 bin lira cezayı yedi

Bursa 'da canını hiçe sayan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira para cezası kesildi.

Olay, Kestel'deki Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü akan trafikte motosikletinin üzerine uzanarak ilerledi.

200 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekiplerince kimliği tespit edilen sürücüye, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek bağlandı.