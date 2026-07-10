Trafikte feci saldırı: Dört kişi birleşip sopalarla dövdüler
10.07.2026 13:56
Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Gebze'de dört saldırgan, trafikte tartıştıkları adamı sopalarla dövdü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştıkları kişiyi sopalarla döven dört kişi gözaltına alındı.
Gebze'de dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen dört kişi, bir kişiye sopalarla saldırdı.
Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü.
Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.