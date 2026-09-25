Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren şüpheli, “Makas atıyordu, tepki gösterince önümü kesti” dedi
25.09.2026 10:30
Cinayet şüphelisi, saklandığı apartman dairesinde yakalandı.
Adana’da yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabancayla öldürdüğü belirtilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde “Bir anlık öfkeyle ateş ettim” dedi.
Adana’da trafikte çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü Taha Humsi’yi (22) tabancayla öldürdüğü belirtilen Cihan Olcay (22), yakalanarak tutuklandı. Olcay’ın ifadesinde, “Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim” dediği öğrenildi.
Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde yaşandı. Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Humsi ile otomobil sürücüsü Olcay arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
İddiaya göre Humsi’nin otomobilin önünü kesmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. Olcay, belindeki tabancayla Humsi’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Humsi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Humsi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
SAKLANDIĞI DAİREDE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi.
Şüphelinin, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen polis, adrese düzenlenen operasyonla Cihan Olcay’ı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Olcay, ifadesinde, “Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim” dedi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Olcay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.