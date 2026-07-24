Trileçe 200 kişiyi hastanelik etti

Samsun 'da 200 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde öğle yemeğinden yiyen personel ile stajyer öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

Rahatsızlanan yaklaşık 200 kişi, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Personeldeki rahatsızlığa öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısının neden olduğu üzerinde durulurken, yemeklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.