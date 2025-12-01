Çocuklar okula yaban keçileri oyun parkına gitti

01.12.2025 11:39

Son Güncelleme: 01.12.2025 11:39

IHA

İHA

Tunceli'de yaban keçileri çocuk parkında görüntülendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sık sık görülen yaban keçileri, çocuk parkında görüntülendi. Çocukların yoğun olarak kullandığı oyun alanına gelen keçiler, okul saatini fırsat bildi. 

 

Parkta otlayan oyun alanını şaşkın bakışlarıyla inceleyen yaban keçileri, vatandaşların dikkatini çekti.

