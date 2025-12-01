Çocuklar okula yaban keçileri oyun parkına gitti
01.12.2025 11:39
Son Güncelleme: 01.12.2025 11:39
İHA
Tunceli'de yaban keçileri çocuk parkında görüntülendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sık sık görülen yaban keçileri, çocuk parkında görüntülendi. Çocukların yoğun olarak kullandığı oyun alanına gelen keçiler, okul saatini fırsat bildi.
Parkta otlayan oyun alanını şaşkın bakışlarıyla inceleyen yaban keçileri, vatandaşların dikkatini çekti.
YASAL UYARI
ÇEMIŞGEZEK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇEMIŞGEZEK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.