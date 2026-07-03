5 ilde ikamet ve vatandaşlık dolandırıcılığı operasyonu

Tunceli merkezli 5 ilde, insanları yurt dışına gönderme ya da yabancı uyruklulara ikamet izni ve vatandaşlık alma vaadiyle dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın yurt dışı hayaliyle 140 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine hemen harekete geçti.

Başta Tunceli ve İstanbul olmak üzere farklı illerde ağ kuran şüphelilerin, Türk vatandaşlarını yasal ya da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarma sözü verdiği belirlendi.

Şebeke aynı zamanda, yabancı uyruklu kişilere ikamet ve vatandaşlık sözü vererek sahte hastane raporları, sahte konsolosluk belgeleri ve resmi evraklar düzenlediği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucunda, bu yöntemle ilk etapta 8 kişinin mağdur edildiği belirlendi.