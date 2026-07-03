5 ilde ikamet ve vatandaşlık dolandırıcılığı operasyonu
03.07.2026 11:30
Mağdurun ihbarı operasyonları başlattı.
İkamet ve vatandaşlık vaadiyle sahte evrak düzenleyip vatandaşları dolandıran şebeke, Tunceli merkezli 5 ildeki operasyonla çökertildi.
Tunceli merkezli 5 ilde, insanları yurt dışına gönderme ya da yabancı uyruklulara ikamet izni ve vatandaşlık alma vaadiyle dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın yurt dışı hayaliyle 140 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine hemen harekete geçti.
Başta Tunceli ve İstanbul olmak üzere farklı illerde ağ kuran şüphelilerin, Türk vatandaşlarını yasal ya da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarma sözü verdiği belirlendi.
Şebeke aynı zamanda, yabancı uyruklu kişilere ikamet ve vatandaşlık sözü vererek sahte hastane raporları, sahte konsolosluk belgeleri ve resmi evraklar düzenlediği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucunda, bu yöntemle ilk etapta 8 kişinin mağdur edildiği belirlendi.
3 kişi tutuklandı.
6 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen S.T. ile Ş.Y., E.M., A.K., B.S. ve İran uyruklu S.K.M. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, para hareketlerinin kayıt altına alındığı 2 not defteri, yabancı uyruklu kişilere ait çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye, kimlik ve pasaport fotokopileri, para transfer evrakı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 7 cep telefonu ve 7 sim kart ele geçirildi.
İncelemelerde şüphelilerin toplam 1 milyon 401 bin 550 TL ile 9 bin 700 dolar haksız kazanç elde ettikleri değerlendirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen S.T. ile E.M. ve İran uyruklu S.K.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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