Bakan Ersoy duyurdu. Tunceli Müzesi 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi

NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı duyurdu.

Ersoy, paylaşımında, "Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi.

Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye 'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim , öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek." ifadelerini kullandı.