Bakan Ersoy duyurdu. Tunceli Müzesi 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi
06.07.2026 11:20
"Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, askeri bir kışladan dönüştürülen Tunceli Müzesi'nin Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı. Ersoy, müzenin eğitim ve ziyaretçi deneyimi kriterleriyle "Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi" ödülü için Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceğini duyurdu
EMA tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.
DASA Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri.
NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı duyurdu.
Ersoy, paylaşımında, "Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi.
Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Bakan Ersoy, akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek "2026 DASA Ödülü'ne Aday Müze" ünvanını kazanan müzenin, 2022'de Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023'te EMA tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kaldığını belirtti.
2026 DASA Ödülü'nü kazananın 24-26 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacağını aktaran Ersoy, "Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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