Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu

Tunceli'de mantar toplamak için çıktığı dağdan dönmeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli Murat Özel, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma , AFAD, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, merkeze bağlı Çıralı köyü yakınlarındaki Aziz Abdal Dağı'nda meydana geldi. DKMP Tunceli Şubesi’nde görevli Murat Özel, izinli olduğu için sabah saatlerinde köyüne giderek mantar toplamak amacıyla dağa çıktı.

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