Mevsimlik işçiler aşıya gidemedi, sağlık ekipleri tarlaya indi

Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı,

Covid-19 salgını ile mücadele sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşları da aşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak dağ köyleri, 3 bin rakımlı yaylalar ve tarım alanlarının yolunu tutuyor. Kentin zorlu coğrafyasında fedakarca çalışan ekipler, araçların çıkamadığı yerlere yürüyerek ulaşıyor. Kimi zaman sıcak kimi zaman yağmurlu havada görev yapan ekipler, kente bağlı Mazgirt ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların da aşılanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

AŞI HİZMETİNİ MEVSİMLİK İŞÇİLERİN AYAĞINA GÖTÜRDÜLER



Bu kapsamda, Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mercan Yağız ve ebe Eda Durmuş, aşı hizmetini, iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemeyen Göktepe köyü ve Akpazar beldesindeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin ayağına götürdü. Kavurucu sıcağın altında çalışan Diyarbakırlı mevsimlik işçilerin cep telefonundan randevularını oluşturan sağlık görevlileri, aşı olma konusunda çekinceleri olanları da ikna ederek Sinovac aşısı yaptı. Başhekim ve Uzman Dr. Mercan Yağız, AA muhabirine, Tunceli'nin dağlık bir coğrafyasının olduğunu ve yerleşimlerin dağınık kurulduğunu söyledi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"



Kentin çevre illerden ve yurt dışından gelen vatandaşların etkisiyle Covid-19'dan çok etkilendiğini ifade eden Yağız, "Bir ara vaka sayılarımız çok yükseldi ve bayağı salgın durumundaydık. Karantinaya almamız gereken yerler oldu. Ama durmadan çalışmalarımıza devam ettik ve artık bu salgın bitsin istiyoruz. Hepimiz normal yaşantılarımıza dönelim istiyoruz" dedi.

Kentin zorlu coğrafyasında çalışmaya devam ettiklerini ve aşılama için çok sayıda köye gittiklerini anlatan Yağız, "Kış şartlarında bazen gittiğimiz yerlerde yolun açık olmadığı zamanlar oldu. Çantaları ve aşıyı sırtlayıp o yolları tırmanarak aşılamamızı yaptık. Dağın başına ya da yolun olmadığı yerlere gittiğimiz oldu" diye konuştu.

"HASTANEYE GELENİ ASLA GERİ ÇEVİRMİYORUZ"



Kentte aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bu konuda vatandaşlardan destek isteyen Yağız, "Gelsinler aşılayalım. Biz elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz ama her zaman yetişemiyoruz. Onlar hastaneye geldiği zaman asla kimseyi geri çevirmiyoruz. Herkesi aşılamaya bekliyoruz" dedi.