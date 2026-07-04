Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu. 6 tutuklama
04.07.2026 10:35
Son Güncelleme: 04.07.2026 10:35
9 mağdur kadın emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tunceli merkezli 5 ilde masaj salonlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı, 9 kadın kurtarıldı.
Tunceli merkezli yürütülen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken, 9 mağdur kadın kurtarıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki masaj salonlarına ve bu salonlarla bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 aylık bir teknik ve fiziki takip yapıldı.
Takibin ardından, 30 Haziran 2026'da Tunceli odaklı olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya illerini kapsayan eş zamanlı bir baskın düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorloandığı değerlendirilen 9 kadın kurtarıldı.
Olayla ilgili 13 kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.
3 çocuğun da istismar edildiği öğrenildi.
şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalardai 10 adet cep telefonu, 1 laptop, 1 video kaset, 2 flaş bellek, 1 hard disk, 1 POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ile ilaçlar ve 7 bin 360 TL nakit para bulundu.
Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve teşhis işlemleri sonucunda, söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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