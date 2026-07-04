Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu. 6 tutuklama

Tunceli merkezli yürütülen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken, 9 mağdur kadın kurtarıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki masaj salonlarına ve bu salonlarla bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 aylık bir teknik ve fiziki takip yapıldı.

Takibin ardından, 30 Haziran 2026'da Tunceli odaklı olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya illerini kapsayan eş zamanlı bir baskın düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorloandığı değerlendirilen 9 kadın kurtarıldı.

Olayla ilgili 13 kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.