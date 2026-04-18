Tunceli-Ovacık yolu trafiğe kapatılacak

Çalışmaların yaklaşık iki gün sürmesinin planlandığı belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Buna göre ulaşımın Tunceli-Geyiksuyu-Hozat istikametinden ve Çiçekli-Demirkapı-Hozat güzergâhı üzerinden sağlanabileceği ifade edildi.

Tunceli -Ovacık il yolunun 32’nci kilometresinde yürütülecek genişletme çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 itibarıyla Karşılar Karakolu ile Ovacık ilçe merkezi arasındaki 15-60 kilometrelik güzergâhın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Yetkililer, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması ya da uzaması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağını belirterek, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

