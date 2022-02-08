Tunceli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Haberler - Tunceli Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:14
Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçeye bağlı 94 Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Biter, 3 katlı bir evin çatısındaki bacayı temizlediği sırada düştü.
Ağır yaralanan Biter'i gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Biter müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biter'in cenazesi, Ovacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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