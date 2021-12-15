Tunceli'de çıkan yangında bir kişi öldü

Haberler - Tunceli Haberleri Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 18:01
Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı, İnönü Mahallesi'ndeki bir evde sabaha doğru yangın çıkması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yapılan incelemede 41 yaşındaki Mahmut Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.
Yangında oluşan dumandan zehirlenmiş olabileceği belirtilen Koç'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, evde hasara neden olan yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini belirterek, bu konudaki araştırmalarının da sürdüğünü belirtti.
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