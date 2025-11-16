Tunceli'de doğa mitingi

Bazı parti temsilcileri meydanda çevreyle ilgili konuşmalar yaptı.

Tunceli 'de doğa ve yaşam mitingi yapıldı.

YASAL UYARI

TUNCELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TUNCELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.