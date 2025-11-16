Tunceli'de doğa mitingi
16.11.2025 16:14
AA
Tunceli'de çevrenin korunmasına dikkat çekilmesi amacıyla doğa ve yaşam mitingi gerçekleştirildi.
Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi yapıldı.
Kentte sivil toplum kuruluşları bünyesinde bir araya gelen katılımcılar, Sanat Sokağı’nda toplanarak Kışla Meydanı'na yürüdü.
Pankart ve döviz taşıyan katılımcılar, zaman zaman sloganlar attı.
Bazı parti temsilcileri meydanda çevreyle ilgili konuşmalar yaptı.
Mitingde müzik dinletisi sunuldu, halaylar çekildi.
