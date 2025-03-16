Tunceli’de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı (Tunceli Haberleri)
Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 KC 945 plakalı otomobil ile 06 DHU 658 plakalı otomobil, Alihaydar Veziroğlu Caddesi’nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
Tunceli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tunceli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Tunceli