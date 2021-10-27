Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye para cezası kesildi

Haberler - Tunceli Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:16
Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 79 avcıdan 9'unun kaçak avcılık yaptığını belirledi.
Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak para cezası kesildi, avladıkları 14 kekliğe de el konuldu.
Tunceli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tunceli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.