Tunceli'de kaza: 2 polis, 2 uzman çavuş yaralı

Kaza, Tunceli-Erzincan kara yolunun 50’nci kilometresi, Kırmızıköprü mevkisinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen araç seyir halindeyken yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2'si polis, 2'si jandarma uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mustafa İ.A. ve Soytürk E., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Resul T. ve sürücü Mehmet A. ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

