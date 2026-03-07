Tunceli'de kumar denetimi. 4 kişiye toplam 46 bin lira para cezası
07.03.2026 14:09
kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.
Tunceli'de kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimlere devam ediyor.
Polis ekipleri, Tunceli merkezinde ve ilçelerinde yapılan uygulamada kamuya açık iş yerlerini inceleme altına aldı.
24 ekip ve 64 personelin gerçekleştirdiği denetimlerde 271 kişi sorgulanırken, 36 kamuya açık iş yeri kontrol edildi.
PARA CEZASI VERİLDİ
Yapılan kontrollerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yeri hakkında işlem başlatıldı.
Denetimler kapsamında "Kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem yapıldı.
Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.
