Tunceli'de kumar denetimi. 4 kişiye toplam 46 bin lira para cezası

Tunceli'de kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında "Kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem yapıldı.

Yapılan kontrollerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, Tunceli merkezinde ve ilçelerinde yapılan uygulamada kamuya açık iş yerlerini inceleme altına aldı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı kumar , tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimlere devam ediyor.

