Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu

Haberler - Tunceli Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 10:52
Tunceli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin B.D. ye ait olduğu tespit edildi. B.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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