Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu (Tunceli Haberleri)

Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Haberleri 29.07.2021 - 17:39

Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.

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