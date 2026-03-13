Tunceli'de uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Tunceli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelinin ev ve aracında arama yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

