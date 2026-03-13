Tunceli'de uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
13.03.2026 14:47
Yapılan aramalarda ise 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tunceli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelinin ev ve aracında arama yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen Ö.T. isimli şüphelinin adresinde ve kullandığı araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda ise 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
