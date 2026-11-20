Türbe apartman altında kaldı. İstanbul'daki ilçeye adını verdi, son hali dikkat çekti
20.11.2026 12:19
İstanbul’un fethine katıldığı iddia edilen Osmanlı askeri ve bir halk dervişi Sarı Er'e ait türbeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Türbe, 3 katlı bir apartmanın altında bulunuyor.
Sarı Er Türbesi'nin mimari konumu dikkat çekiyor.
Sarıyer Merkez Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan ve geçmişi 1453 yılına uzanan Sarı Er Türbesi, bir apartmanın zemin katında bulunuyor.
Dışarıdan cam bölme ile ayrılmış alanda muhafaza edildiği görülen türbenin üzerinde üç katlı bina bulunuyor.
Türbenin bir binanın altında kalması, kimi vatandaşların tepkisini çekerken mahalle sakinleri ise türbenin üzerinde bir binanın yükselmesinin yanlış olduğunu belirtiyor.
Sokak seviyesinde yer alan camlı bölümden içerisi net bir şekilde görülebilen ve ilçeye adını veren Sarı Er’in İstanbul’un fethine katıldığı rivayet ediliyor.
Türbedeki mezar taşında 1453 tarihi yer alıyor.
"EV OLMASI SAKINCALI"
Pervin Sarıbulut isimli mahalle sakini, türbenin üzerinde bir yapının olmasının doğru olmadığını ifade etti.
"Sarıyer'de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum." diye konuşan Sarıbulut, duruma ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını söyledi.
Başka bir mahalle sakini Sevim Ülven ise türbenin 70 senedir burada olduğunu dile getirip "Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba'ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba'ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor." dedi.