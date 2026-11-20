"EV OLMASI SAKINCALI"

Pervin Sarıbulut isimli mahalle sakini, türbenin üzerinde bir yapının olmasının doğru olmadığını ifade etti.

"Sarıyer'de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum." diye konuşan Sarıbulut, duruma ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını söyledi.

Başka bir mahalle sakini Sevim Ülven ise türbenin 70 senedir burada olduğunu dile getirip "Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba'ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba'ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor." dedi.